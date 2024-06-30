IPTV — это технология передачи телевизионного сигнала по каналам Интернет-связи (по протоколу IP), применяемая операторами цифрового телевидения и провайдерами Интернет-услуг
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Бесплатный обновляемый IPTV плейлист в формате M3U с эфирными каналами России, познавательными каналами, новостными, киноканалами, радио и прочими. К плейлисту
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IPTV плееры для телевизора — это специализированные программы для просмотра IPTV передач на телевизорах с функцией Smart TV без использования
IPTV плеер для ПК (или эмулятор IPTV) — это программное обеспечение для персонального компьютера с ОС Windows (7, 8, 10
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EPG (Electronic Program Guide) — это технологичный аналог известной каждому бумажной телепрограммы, широко используемый поставщиками IPTV сервисов и мобильными приложениями.